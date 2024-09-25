غلق وتشميع 10 بدرومات مخالفة في مدينة السادات

قامت اليوم حملة مكبرة من إدارة التنمية، وإدارة الأمن، والعلاقات العامة والإعلام، وشرطة التعمير، بتنفيذ عدد (10) قرارات غلق وتشميع للقطع السكنية المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص بمختلف أنحاء مدينة السادات .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ (5) قرارات غلق وتشميع بدرومات بالقطع السكنية بحي الزيتون مجاورة 1، نتيجة مزاولة أنشطة تجارية مخالفة مثل (أدوات كهربائية، أدوات سباكة، بيع رخام).

تنفيذ (5) قرارات غلق وتشميع بدرومات بالقطع السكنية بحي الزيتون مجاورة 6، بسبب مزاولة أنشطة تجارية مخالفة مثل (ورشة حدادة، ورشة ميكانيكا، أدوات سباكة، حدايد وبويات).

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز مدينة السادات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

أشرف على الحملات المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، و المهندس أسامة محمد علي نائب رئيس الجهاز،

وقد شدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بضرورة المتابعة الدورية بالأحياء السكنية لضبط المخالفات، والتنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفات لتجنب المساءلة القانونية.