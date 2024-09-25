رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان الخيول العربية الأصيلة

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات افتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28 والذي تنظمه المحافظة برعاية وحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، والدكتور أيمن شهابي محافظ دمياط، والدكتورة يمنى البحار نائبة وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية من مختلف المحافظات، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول المختلفة وشباب الشرقية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم كلمة المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية التي صرح خلالها بأن إطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28 يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدار أعوام طويلة، نظراً لأهميته في تنشيط السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيول العربية وألعاب الفروسية، ويضع الشرقية على خريطة السياحة العالمية والذي تنطلق فعالياته على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجارى2024 بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية، وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ومديريتي الطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة، والمشاركة في فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28؛ متمنياً أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة.

من جانبه أشاد الدكتور خالد الدرندلي بمهرجان الخيول العربية والعروض الفنية المتنوعة المتميزة والأفكار الإبداعية، التي جعلت لنسخته هذا العام طابعاً فريدا؛ حيث حازت على استحسان جميع الحضور، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون المثمر البناء مع المحافظة في شتى المجالات، بكافة الأنشطة والفعاليات، بما يخدم المجتمع ويحدث تغيير لصالح البيئة المحيطة لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

في السياق ذاته، نقلت الدكتورة يمنى البحار تحيات وزير السياحة والآثار، وهنأت محافظ الشرقية بالمهرجان، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والمشاركة في فعاليات المهرجان، وأشادت بجهود المحافظة في التنظيم المتميز من خلال تسليط الضوء على الحرف والصناعات اليدوية الموجودة والتى تعد لافته ثقافية.

بدأت فقرات الحفل بعرض مميز من نسور القوات الجوية في سماء المهرجان، ثم استئذان قائد طابور العرض من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطياً جواده حاملاً علم جمهورية مصر العربية ويتبعه فرسان حاملين أعلام "جمهورية مصر العربية - ووزارة الداخلية - محافظة الشرقية – وأعلام الدول العربية المشاركة ، وشعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 28 "، يليه استعراض أغنية المهرجان (فرقة عجميات) بقيادة "عمرو عجمي"، وعرض اتحاد الشرطة الرياضي، ثم عرض اتحاد الشرطة الرياضي لالتقاط الأوتاد.

وتم استكمال الفقرات بعرض فني لفريق كورال جامعة الزقازيق المكون من ٢١ طالباً وطالبة بقيادة الدكتورة هبة عبد الكريم المدرس بكلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ( مشرف وقائد الفريق)، ومحمد السيد مدير النشاط الفني بالجامعة والمشرف على وفد الجامعة المشارك بالمهرجان.

وتشارك كلية الطب البيطري بالمستشفى البيطري المتنقل، وتم تجهيز المستشفى البيطرى المتنقل بأدوات جراحية ومعمل لتحليل العينات كيميائياً، وميكروبيولوجياً، وصيدلية بيطرية، وإسعافات أولية، قام بها الاستشاريين والأطباء العاملين بالمستشفى البيطرى.

يشار إلى أن في ختام فعاليات الافتتاح قام محافظ الشرقية بتسليم الدكتور خالد الدرندلي درعاً تذكارياً تقديراً لدور الجامعة ومشاركتها المميزة في المهرجان، وعقب فعاليات الاحتفال قام المحافظ بتفقد المعارض الخاصة بالفنون التشكيلية وأيادي الشرقية، والأجنحة الخاصة بالخدمات ومستلزمات الخيول والأعلاف والطب البيطري العسكري، وكرم أيضا المحافظين، ونائبة وزير السياحة والآثار، ومدير الكلية الجوية ، ورعاة المهرجان المشاركين، وبعض الشخصيات العامة، وتم التقاط الصور التذكارية معرباً عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز بالمهرجان.

ويقام على هامش المهرجان معرضا للحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة الشرقية، مثل صناعات الحصر ومصنوعات جريد النخل وورق البردي و السجاد اليدوي الكليم ويتم توجيه الدعوة إلى أصحاب الحرف التراثية، لعرض منتجاتهم المختلفة بموقع المهرجان طوال مدة إقامته، من خلال أجنحة المعرض.