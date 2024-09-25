الناصية

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 08:35 م 9/25/2024 8:35:37 PM

عاش الصعيد مهمشًا سنوات طويلة.. وهذه حقيقة لا أحد ينكرها، صحيح الآن الوضع أفضل، ولكنه يظل أقل من المطلوب، لأنه لا يزال أرضًا خصبًا، كما كان، للمتطرفين دينيًا وهى مرحلة ما قبل الإرهاب، ولا يزال كذلك العمل الثقافى هو الحل الوحيد لمواجهة التطرف الفكرى والديني!

والعمل الثقافى لا يتيح الفرصة للموهوبين بالظهور فقط بل هو خدمة لكل الناس، فهو حق للجميع أن يعيشوا فى مناخ ثقافى يحفز الإبداع، ويشجع المبدعين، وينمى الفكر والتفكير والشعور بالجمال وبمتعة الحياة ويرتقى بالعقول والنفوس.. وأن قراءة كتاب أو سماع تواشيح وأناشيد أو مشاهدة عمل فنى مسرحى أو سينمائى كل ذلك كافٍ لشعور الناس بإنسانيتهم..!

وما ذكرته، ربما قالته، بل من المؤكد ذكرته عشرات المرات فى برنامجها الشهير «نادى السينما» الإعلامية فى الأول والأخير الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، فقد كان هذا البرنامج نافذة لكل محبى السينما من مبدعين ومتفرجين فى كل محافظات مصر، ومن خلاله شاهد أبناء الأقاليم دون القاهرة روائع السينما العالمية!

اليوم أناشد الإعلامية بصفتها النيابية أن تتبنى اقتراح انشاء أكاديمية للفنون فى الصعيد، تضم معاهد للمسرح، وللكونسرفتوار، وللباليه، والسينما، والموسيقى العربية، ومعهدا للنقد الفنى، وللفنون الشعبية.. ومن له الحق فى منع أبسط حقوق فتيات الصعيد من دخول الكونسرفتوار أو معهد الباليه مثلهم مثل أطفال القاهرة؟!

فمن حق الآف الفتيات والصبيان فى الصعيد تعلم العزف على الآلات الموسيقية وتعلم فنون الباليه، لأن الصعيد يضم الآف المواهب التى لا تتمكن من الالتحاق بالأكاديمية فى القاهرة التى لا تقدر أصلا على استيعاب المواهب التى فى العاصمة وبالمحافظات القريبة، ناهيك عن الأولوية التى يحظى بها أبناء المخرجين والممثلين وغيرهم من فنانين لدخول أكاديمية القاهرة سواء كانوا موهوبين أو لأنهم لم يقبلوا فى أى كلية لمجموعهم الضعيف فى الثانوية وتكون الأكاديمية ملاذهم الوحيد للحصول على بكالوريوس!

ولا أتهم أحدًا، كل ما يهمنى توضيح المبررات والأسباب التى تبين أهمية إنشاء أكاديمية للفنون بالصعيد، وكما قلت إذا كانت الدولة اهتمت مشكورة بافتتاح الجامعات التى ضمت عشرات الكليات فى الصعيد، فإنه للأسف لم تهتم وزارة الثقافة بافتتاح فرع واحد لأكاديمية الفنون للصعايدة، وكأن المواهب فى القاهرة وحدها وما دونها من معدومى الموهبة والابداع!

يا دكتورة درية شرف الدين.. إذا كنت من مقعدك أمام شاشة التليفزيون ساهمتِ فى تنمية العقول والقلوب والنفوس من خلال عرض ومناقشة الأفلام العالمية، فإنه من موقعك النيابى الحالى يمكنكِ استمرار دورك الريادى هذا من خلال تبنى طرح مشروع انشاء فرع لأكاديمية الفنون فى الصعيد بمجلس النواب.. وهذا المطلب ليس فقط لإتاحة فرصة الدراسة العلمية للفنون أمام الموهوبين فى الصعيد، بل ستكون الأكاديمية إضافة حضارية وصرحا ثقافيا يخدم كل أبناء الصعيد!

ولا حاجة للقول إن أبناء الصعيد يستحقون أن تكون لهم أكاديمية للفنون.. وأنت تستحقين أن يكتب اسمك مع هذا الإنجاز الذى سيبقى حتى ولو لم نبقَ فى مواقعنا!

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