يايسله يستعيد خدمات رياض محرز

يعود الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، إلى تشكيل الفريق خلال المباراة المُقبلة أمام القادسية في بطولة الدوري.

يايسله يستعيد خدمات محرز

وكان محرز غاب عن مباراة الأهلي الماضية ضد الجندل، والتي أقيمت مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسرها فريقه بنتيجة 2-1.

وبدأ محرز في التعافي من الإنفلونزا، التي غيبته عن مواجهة الجندل، ليزف بشرى سارة إلى الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق، قبل مواجهة القادسية، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن ينضم محرز إلى بعثة الأهلي المغادرة إلى الشرقية، مساء الغد الخميس، لخوض مباراة القادسية والتي ستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويلتقي فريق أهلي جدة مع نظيره القادسية، في المباراة التي ستقام مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.