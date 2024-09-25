عقد "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ" بالجامع الأزهر

تعقد الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية "أسبوع الدعوة الإسلامي - رؤيةٌ إسلاميَّةٌ في قضايا إنسانيَّةٍ" بالجامع الأزهر الشريف خلال الفترة من السبت القادم وحتى الأربعاء.

جاء ءلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف البرامج والفعاليات الدعوية والتوعوية بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الأمانة العامَّة للَّجنة العليا للدَّعوة بالأزهر الشَّريف والتي تعمل على تنفيذ خطة دعوية توعوية تتناول بناء الإنسان من جميع جوانبه: الفكريَّة، والعقديَّة، والاجتماعيَّة، وترسخ منظومة القيم والأخلاق والمثل العليا في المجتمع، مضيفًا أن استراتيجية المجمع ورؤيته في مجال الدعوة، تعمل على التركيز على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور على اختلاف فئاته وتنوع ثقافاته، ومناقشة أهم القضايا التي تلامس واقع هذا الجمهور وتشكل جزءًا مهمًا في حياتهم.

من جانبه قال الدكتور حسن يحيى الأمين المساعد للجنة العليا للدعوة، إن اللقاءات التي تُنفذ خلال الأسبوع الدعوي تتناول عدد من الموضوعات المهمة أبرزها: الأزهر حامل لواء الوسطية - مخاطر الإلحاد - مخاطر الإدمان - الأزهر ... تاريخ وحضارة - الأخوة الإنسانية، ويشارك فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمفكرين من داخل الأزهر وخارجه، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه في عدة أماكن داخل الأزهر وخارجه سواء في مدينة البعوث الإسلامية أو مدينة الطلاب بالجامعة أو الجامعات المصرية بشكل عام.