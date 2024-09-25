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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجيبوتي في نيويورك

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اليوم 25 سبتمبر 2024 مع وزير خارجية چيبوتي محمود علي يوسف.

شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ضوء الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والعلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، حيث نقل السيد الوزير في هذا الاطار تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى شقيقه فخامة الرئيس عمر جيلة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة العمل على دفع علاقات البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويترجم الارادة السياسية لقيادتي في هذا الخصوص.

كما تم خلال اللقاء تناول المستجدات في القرن الأفريقي، والسودان، والصومال، وكذلك تطورات الأوضاع في غزة، فضلاً عن التصعيد الاسرائيلي غير المبرر لجر المنطقة لحرب اقليمية.

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