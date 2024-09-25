تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك استعدادا للسوبر

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية متنوعة سواء بالركض حول الملعب أو أداء تدريب باستخدام الأدوات المخصصة.

وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات خفيفة باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتمرير فيما بينهم.

وتولي جواو ميجيل مخطط الأحمال و ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة بجانب باقي أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعبين البدنية من خلال معاونيه الذين قاموا بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بالحصة التأهيلية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.