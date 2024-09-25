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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر مع السناتور الديمقراطي كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب د. عبد العاطي عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مشيراً لانعقاد لإطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي مؤخراً، بالإضافة إلى انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يوميّ 4 و5 سبتمبر 2024 في واشنطن، والاعداد لعقد منتدى مستقبل مصر الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية خلال النصف الاول من العام القادم، وغيرها من الفعاليات، وبما يعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين في اطار من التعاون والثقة والاحترام المتبادل.

عرض د. عبد العاطي أوجه التقدم التي نجحت مصر في تحقيقها في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمنظور متكامل وغير انتقائي يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المنظومة الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حرص د. عبد العاطي على استعراض محددات موقف مصر فيما يتعلق بالحرب على غزة، مشدداً على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، تمهيداً للمضي قدماً نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما سلط سيادته الضوء على وجود علامات استفهام حول ضعف التفاعل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة، ودعا إلى تجنب سياسة المعايير المزدوجة.

كما حذر وزير الخارجية مما تحقق بالفعل من توسيع لرقعة الصراع من خلال الضربات الإسرائيلية الحالية على لبنان، وشدد على ضرورة إيلاء الأزمة في السودان الاهتمام الكافي لإنهاء معاناة الشعب السوداني.

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