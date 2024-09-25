وكيل وزارة الصحة يجتمع بمسؤولي القوافل العلاجية بالمديرية بقنا

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً مع فريق إدارة القوافل العلاجية بالمديرية لمناقشة خطة القوافل والخدمات العلاجية المقدمة بها، وخلال الإجتماع عرض وكيل الوزارة ما قدمته القوافل من خدمات خلال الفترة السابقة من العام ومدي تردد المواطنين علي العيادات المتنقلة بالقوافل.

وعرض الدكتور محمد خطة القوافل خلال الفترة المقبلة ومدي الخدمات التي ستقدم بها، موجهاً بزيادة التخصصات العلاجية المختلفة داخل القوافل لزيادة الفائدة الطبية التي يتلقاها المواطنين وخلال الإجتماع الذي حضره الدكتورة رضا بخيت مديرة إدارة القوافل العلاجية.

ناقش الدكتور محمد أهم التحديات التي تواجه وصول خدمات القوافل لمستحقيها ، مشدداً علي مشاركة الجهات الخارجية والمجتمعية والأهلية في دعوة المواطنين تجاه الإستفادة من خدمات القوافل، مؤكداً علي توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة وصول خدمات القوافل بالقري والنجوع ودعمها بصورة دائمة.

نائب محافظ قنا يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بجراجوس

وتابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا جهود الأجهزة الشريكه في تنفيذ الأنشطة الخاصه بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص. حيث شاركت مديرية الصحة والسكان بعدد من القوافل الطبية استفاده منها 3136 مواطن، ونفذت مديرية التموين قوافل بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتلقي طلبات تصحيح البطاقات التموينية لعدد 150 أسرة، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة أنشطة رياضيه استفاد منها 185 موطن.

وشاركت مديرية الأوقاف بعدد من القوافل والندوات التوعوية أستفاد منها 90 مواطن، ونظم المجلس القومي للمرأة عدد من الندوات التثقيفية لتنمية الاسرة المصرية عن مناهضة العنف ضد المرأة والتدريب على الآمن السيبرانى للمرأة والأسرة واستخراج عدد ١٥٠ بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتسجيل أسماء الشباب الراغبين في إيجاد فرص عمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطه، و ذوي الهمم، وكذا تسجيل الراغبين في التدريب المهني علي مهن مختلفة، وعقد ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية بشأن "مخاطر الحريق" والتى استفاد منها 67 مواطن .

ونظمت مديرية الزراعة بقنا، ندوة إرشادية زراعية لعدد 50 مزارع ، وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بتلقي طلبات تكافل وكرامه، وبطاقات الخدمات المتكاملة، فضلا عن تنفيذ ندوات وبرامج توعويه عن مشروعات التمكين الاقتصادي، و تنميه الأسرة والتى استفاد منها 700 مواطن.

ونظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد من الندوات التثقيفية استفاد منها 300 مواطن ، ونظمت مكتبة مصر العامة قافله متنقلة تعريفية عن فنون (رسم - تلوين -طباعة - اسئلة ثقافية) استفاد منها منها 50 مواطن .

كما قامت مديرية التربية والتعليم بعمل برامج توعوية لتعزيز الفكر الإيجابي للمعلمين والأخصائيين بجميع المراحل التعليمية ، ونظمت هيئة قصور الثقافة ندوات ثقافية استفاد منها 150 مواطن .

كما نظمت جامعة جنوب الوادى عدد من القوافل ( قافلة طبية بشرية - قافلة توعية تمريضية - قافلة مكافحة الإدمان والتعاطي) استفاد منها 591 مواطن.