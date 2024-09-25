المستثمرات العرب تهنئ "الرئيس" لتكريمه لدوره في دعم التكامل الإقليمي بأفريقيا

تقدمت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على تكريمه من وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد" ، مؤكدة أن ذلك يعكس دو الرئيس البارز في دعم التكامل الإقليمي بافريقيا .

وأشادت بتقدير الاتحاد الإفريقي للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، ومنها حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات .

وأشارت يسي ، فى تصريحات صحفية ، إلى أن الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية بقيادة الرئيس السيسي ، موضحة أن السياسة الخارجية لمصر تعمل على الدفاع عن حق القارة في التنمية ، ولاتزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية .

وأوضحت هدى يسي ، أن الرئيس السيسي يدعو دائما القطاع الخاص المصرى والمجتمع المدنى للتوجه للاستثمار فى القارة الإفريقية مع منح كافة التيسيرات من جانب الدولة المصرية لتحقيق ذلك ، إيمانا بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات.

وأضافت، أنه فى إطار توجهات الرئيس، ينظم اتحاد المستثمرات العرب فعاليات قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان ، لتفعيل التعاون المنشود مع دول القارة الإفريقية .

وأكدت يسي، حرص القيادة السياسية المصرية على دعم مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن فى دول القارة الإفريقية .