الصحة اللبنانية: جيش الاحتلال يقصف المستشفيات ونطالب بوقف العدوان

أكد مدير العناية الطبية بالصحة اللبنانية، أن جيش الاحتلال يقصف المستشفيات ونطالب بوقف العدوان.

وتابع “مدير العناية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، أنه: "أجرينا آلاف العمليات الجراحية ونقدم الخدمات العلاجية لـ68% من الشعب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي".

وفي إطار آخر، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 47 آخر إثر غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.

وذكر المركز في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية: "إن العدو الإسرائيلي قام بغارة على بلدة بنت جبيل أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى غارة أخرى على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 27 شخصا بجروح".

وأوضح أن العدو الإسرائيلي شن غارتين اليوم على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح، وغارة أخرى على بلدة عين قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 13 آخر بجروح.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.495 والإصابات إلى 96.006 منذ بدء العدوان

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,495، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 96,006 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 85 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

