محافظو الغربية وكفر الشيخ والمنوفية يتفقدون المشروعات الخضراء الفائزة بالمبادرة الوطنية

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ ، معرض المشروعات الفائزة من المحافظات الثلاث في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي اقامته محافظة الغربية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ،الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الأستاذة الدكتوره اماني الشيخ نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ، اللواء أحمد انور السكرتير العام لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية.

تجول المحافظون ومرافقوهم بالمعرض للتعرف على طبيعة المشروعات، فشاهدو 18 مشروع مقدمين من أبناء المحافظات الثلاث، تنوعت بين مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية ، و تدوير المخلفات و تدوير المخلفات الزراعية و الإنتاج الزراعي وتدوير البلاستيك بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المشاريع المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه، والاقتصاد الأخضر، والتمكين الاقتصادي للمرأة. مشيدين بما تتضمنه تلك المشروعات من أفكار إبداعية وابتكارية، مقدمين لهم التحية والتقدير على تنفيذ هذه المشروعات.

واستمع المحافظون لشرح مفصل من أصحاب المشروعات المعروضة داخل الأجنحة المخصصة ، حول مكونات هذه المشروعات، والمستهدفات من تنفيذها ، وتأثيرها على البيئة بوجه عام، والبيئة المحيطة بها بوجه خاص.

وفى ختام جولتهم بالمعرض، أشادوا بمختلف أفكار المشروعات المعروضة، مؤكدين أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات على نطاق أوسع، تحقيقاً للأهداف المرجوة الخاصة بالاستدامة ومراعاة الأبعاد البيئية.

ومن المقرر أن يشهد السادة المحافظين ومرافقوهم مساء اليوم مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات (المنوفية- كفر الشيخ- الغربية) .