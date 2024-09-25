البنك الزراعي يُناقش مع جنوب الوادي إمداد الجامعة بخدمات مصرفية

ناقش وفد البنك الزراعى المصرى، مع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، تغطية العديد من مواقع الجامعه بماكينات الـ ATM وعمل بطاقات لجميع الطلاب وذلك لاستخدامها في سداد المصروفات والاستخدامات اليومية للطلاب.

كما عرض البنك إنشاء محفظة الزراعي على الهواتف المحمولة لتسهيل عمليات الدفع للطلاب وتقديم الخدمات المصرفية والتمويلية والخدمات الرقمية الحكومية.

بالإضافة إلى إصدار بطاقة المدفوعات الوطنية مسبوقة الدفع ” ميزة” لمنسوبى الجامعة وتغطية جميع المواقع وخاصة المستشفيات كما طالب رئيس الجامعه بماكينات ال pos لتسهيل التعامل وتخفيف عبء الجهد والزحام لكل المتعاملين

واستقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وفد البنك الزراعى المصرى برئاسة محمد أحمد فرغلى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بقنا وعدد من المسئولين بالمركز الرئيسي للبنك، وحضر الاجتماع، عبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ومحمد عبده مدير وحدة التحصيل الالكترونى بالجامعة.

وناقش رئيس الجامعة تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة والبنك الزراعى المصرى مشيرا إلى حرص الجامعة الدائم على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية، والرقمية، ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

وأشاد بدور البنك الزراعى المصرى للمساهمة في هذا الاتجاه واستعرض رئيس الجامعة الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا المجال وبناء قدرات مختلف عناصر المجتمع الجامعي في التعامل مع ادوات التحول الرقمي وتحفيز استخدام الوسائل الالكترونية في السداد.

كما استعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء ما تضمه الجامعة من كليات ومعاهد علمية متقدمة، كما تناول التعريف بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجامعة للمجتمع المحيط بها.

تطوير البنية التحتية:

في سياق مماثل، واصل رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والصيانة وتمهيد الطرق بالجامعة.

بحضور الدكتور حسين محمد مغربى وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة دميانة داود يوسف المدرس بقسم العمارة بكلية الهندسة بقنا.

حيث ناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع تطوير البنية التحتية وعملية التجميل وإعادة التخطيط للمنطقة المحيطة بمبنى رئاسة الجامعة والمنطقة أمام كلية الإعلام وكيفية الاستفادة المثلى من المساحات الموجودة بالمنطقتين لتكون "ساحة" تجمع وأنشطة طلابية متنوعة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بحسن استثمار الموارد المتاحة والاهتمام بالمسطحات الخضراء، كما ناقش رئيس الجامعة إمكانية عمل سور داخلي للمدن الجامعية والاستفادة من المساحات الموجودة حول المدن الجامعية، وجه سيادته بعمل أكثر من تصور للمناقشة والدراسة للعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.