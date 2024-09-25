مجلسا النواب والدولة في ليبيا يتوصلان لاتفاق بشأن محافظ البنك المركزي

توصل ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى اتفاق مبدئي حول تعيين محافظ ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

ووفقًا لمراسل "روسيا اليوم" في ليبيا، يشمل الاتفاق أيضًا تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وفق معايير وآليات محددة. ومن المتوقع أن يعود ممثلو المجلسين لمراجعة هذا الاتفاق والتشاور حوله في كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قبل اعتماده رسميًا.

وقد تم ترشيح ناجي عيسى لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بينما تم ترشيح مرعي البرعصي لمنصب نائب المحافظ بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين.

واتفق الجانبان على أن يتم تعيين المحافظ ونائبه عبر التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ويتوقع أن تُكتمل الإجراءات المتعلقة بهذا التعيين في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.

سيبدأ محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميًا. كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد يتكون من مختصين ذوي نزاهة وكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، والمصرفي والاقتصادي، وفقًا للتشريعات الليبية.

وينص القانون الليبي، تحديدًا المادة (16) من قانون البنوك رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، على أنه لا يجوز للمحافظ أو نائبه إدارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو ممارسة صلاحيات المجلس في غيابه.

ستعمل الأمم المتحدة بالتعاون مع الأطراف الليبية لضمان عدم تعارض تنفيذ الاتفاق مع أي إجراءات أخرى. وسيصبح الاتفاق ساري المفعول بعد توقيع مجلسي النواب والدولة عليه.

يُذكر أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال مؤتمر دعم ليبيا الذي عُقد في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 2024، بحضور السيدة ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت سابقًا أن المحادثات التي استضافتها بين الأطراف الليبية أسفرت عن تفاهمات هامة بشأن حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي.

بلينكن: خطر التصعيد في المنطقة حاد والدبلوماسية ضرورية لتمهيد الطريق للسلام

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، أن خطر التصعيد في المنطقة بلغ مستويات حادة، مشددًا على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية المنسقة لتجنب تفاقم الأوضاع. وأوضح بلينكن أن الدبلوماسية تعتبر أداة أساسية لمنع المزيد من التصعيد، وتهيئة الظروف لسلام واستقرار مستدامين في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تعمل بلا كلل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك قطر ومصر، لتجنب نشوب حرب شاملة والانتقال إلى عملية دبلوماسية فعالة. وعبر عن امتنانه للدول التي ساهمت بجهودها المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدًا أن الضغط يجب أن يستمر على جميع الأطراف لاتخاذ القرارات اللازمة لإتمام هذا الاتفاق.