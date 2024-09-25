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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

النشاط الرياضي بالأهلي يُعلن ضم خالد عادل لاعب طائرة سبورتنج

بوابة الوفد الإلكترونية

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إنه تم إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب خالد عادل قادمًا من صفوف نادي سبورتنج لدعم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة خلال الفترة المقبلة.
 

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‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم، بعدما أنهى  النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

‎وأوضح مدير النشاط الرياضي أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرًا لما يملكه من مقومات فنية مميزة، إلى جانب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي.

‎وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.

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