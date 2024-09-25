رئيس أركان جيش الاحتلال: غاراتنا الجوية لن تتوقف ونخطط لمناورة برية

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أن غاراتهم الجوية لن تتوقف ونخطط لمناورة برية، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال، أن حزب الله وسع دائرة القصف وسننفذ خلال اليوم ردا قويا على هجماته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم 280 هدفًا لحزب الله في لبنان





وفي إطار آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مقاتلاته الجوية شنت سلسلة من الغارات المكثفة على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، مستهدفة 280 هدفًا خلال الساعات الماضية ، تأتي هذه الغارات ضمن التصعيد المستمر بين الطرفين، حيث يشهد الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي مواجهات متواصلة.

وواصل أن بيان الجيش أن الأهداف التي تم قصفها تشمل منشآت عسكرية، مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، إلى جانب مواقع للقيادة والسيطرة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تهدف إلى شل القدرات العسكرية لحزب الله وتقويض بنيته التحتية الهجومية.

تزامنت هذه الهجمات الجوية مع تواصل إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق، وسط محاولات متواصلة لاعتراض الصواريخ باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد حزب الله في لبنان، ردًا على إطلاق الصواريخ والهجمات الحدودية التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية ستستمر طالما استمر تهديد حزب الله للأمن الإسرائيلي.







