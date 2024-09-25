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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. حزب الله يستهدف قاعدة إيلانيا شمال إسرائيل

صواريخ
صواريخ

كشف "حزب الله" اللبناني فجر يوم الأربعاء عن استهداف قاعدة ‏إيلانيا شمال إسرائيل بصلية من صواريخ "فادي 1"،  وفقا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم. 

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وقال "حزب الله" في بيان "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته ودفاعا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر الأربعاء قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

وتتبع "قاعدة إيلانيا" الإسرائيلية لـ"فرقة الاحتياط 146" الملحقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وكان "حزب الله" اللبناني قد نشر مقطع فيديو يوضح مميزات صاروخ "فادي-1" الذي دخل الحرب مع إسرائيل.

وأدخل "حزب الله" اللبناني صواريخ جديدة في المواجهة مع إسرائيل من بينها "فادي-1" و"فادي-2" ضمن رده الأولي على اغتيال ثلة من قادته العسكريين البارزين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين

وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "فادي-1" يتميز بـ"رأس متفجر 83 كلغ، وعيار الصاروخ 220 ملم، وطول الصاروخ 6 أمتار، والمدى 70 كلم".

وأضاف أنه "دخل الخدمة خلال حرب 2006 ويستخدم في القصف المكثف لإرباك الأنظمة الدفاعية كما يمكن اطلاقه من مرابض متحركة أو ثابتة، ويستخدم في تعطيل خطوط الإمداد واستهداف القواعد البعيدة عن الخطوط الأمامية".

وعرفت الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني منعرجا جديدا بعد أن شنت مقاتلات إسرائيلية غارات مكثفة على أماكن متفرقة في لبنان من بينها العاصمة بيروت على مدار يومين، قابلتها عمليات مكثفة من "حزب الله" .

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على لبنان إلى 558 قتيلا من بينهم 50 طفلا و94 امرأة، و1835 مصابا، وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن ضربات جديدة ضد "حزب الله" في لبنان.

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