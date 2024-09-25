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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

هندسة حلوان الأهلية تكرم الطلاب الأوائل (صور)

جانب من حفل التكريم
جانب من حفل التكريم

أقامت كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية حفلاً لتكريم أوائل الطلاب عن العام الدراسي 2024/2023 ببرامج (هندسة النظم الذكية، وهندسة العمارة والتصميم البيئي، وهندسة الروبوتات والميكاترونيات).

وشمل الحفل تقديم شهادات تقديرية للعشرة الأوائل من كل برنامج للمستويين الأول والثاني في هندسة حلوان الأهلية، وتقديم الدروع التذكارية للمراكز الثلاثة الأولى من كل برنامج للمستويين الأول والثاني. 

واختتم حفل تكريم أوائل هندسة حلوان الأهلية بندوة إرشادية مهنية هدفت إلى تقديم رؤى قيمة حول سوق العمل وفرص العمل المستقبلية وكيفية التميز في سوق العمل والتي حاضر فيها المهندس إبراهيم عبد الرحمن، والمهندس أحمد ماهر. 

حضور حفل تكريم أوائل هندسة حلوان الأهلية 

وأقيمت فعاليات الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة.

وحضر حفل تكريم أوائل هندسة حلوان الأهلية كل من الدكتور عمرو عبد الهادي : عميد كلية الهندسة المطرية، والدكتورة أمانى محمد صالح، منسق برنامج هندسة النظم الذكية، والدكتور محمد عماد، منسق برنامج هندسة العمارة والتصميم البيئي، والدكتور طه حلمي، منسق برنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات، والدكتورة هدير أحمد حسن: مسجل برنامج هندسة النظم الذكية.

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