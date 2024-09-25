وزير الكهرباء يعلن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة خلال اكتوبر المقبل

الدكتور محمود عصمت : تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة خلال اكتوبر المقبل…

فى اطار خطة الدولة واستراتيجية الطاقة بتنويع مصادر توليد الكهرباء وخفض استخدام الوقود الأحفوري والتوسع فى مصادر التوليد من الطاقات المتجددة فى ضوء مزيج الطاقة، ووفقا لبرنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء والمتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ المحطة النووية بالضبعة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة ليننجراد النووية التى تقع على مسافة 780 كيلومترات من العاصمة موسكو ، والتى تعد المحطة المرجعية لمحطة الضبعة فى مصر ، استقبله خلالها فلاديمير بير يجودا مدير محطة ليننجراد للطاقة النووية وأطقم التشغيل من خبراء البرنامج النووى الروسي لتوليد الكهرباء ، والذى قدم عرضا تفصيليا عن مكونات المحطة والتكنولوجيا المستخدمة ومعدلات الأمان الفائقة واهمية الطاقة النووية فى انتاج الكهرباء النظيفة وتحقيق الاستدامة والاستقرار للشبكات الكهربائية.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يزور "ليننجراد المرجعية "لمحطة الضبعة النووية…



شملت الزيارة والجولة الميدانية للدكتور محمود عصمت ، والتى رافقه فيها الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية المفاعلات المختلفة من حيث القدرة والتكنولوجيا وتاريخ الإنشاء ومراكز التحكم الرئيسية وغير الرئيسة وكذلك مراكز التشغيل والتدريب والترخيص للمشغلين والطوارئ والسلامة وانظمة الحماية المختلفة والمتعددة

، وامتدت الجولة إلى مركز التدريب الرئيسي واحد مراكز التشغيل ، حيث

التقى الدكتور عصمت بعدد من شباب المهندسين المصريين من كوادر هيئة المحطات النووية والذين يؤدون برامج تدريبية وعملية للحصول على

رخص مشغلين فى اطار اتفاق بناء المحطة النووية بالضبعة وإعداد الأطقم المصرية للعمل.

الشعب الروسى صديق وشراكة استراتيجية بين مصر وروسيا فى اطار البرنامج النووى السلمى لتوليد الكهرباء..

اكد الدكتور محمود عصمت ان الزيارة كانت مفيدة وهامة وتم خلالها الوقوف على تنفيذ نتائج زيارة الوفد الروسي قبل بضعة أسابيع والاجتماع الذى تم بموقع المحطة النووية بالضبعة، مشيدا بحفاوة الاستقبال وروح الشراكة والتعاون بين الشركاء فى مصر وروسيا، مؤكدا انه تحدد تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة خلال احتفالات الدولة بنصر اكتوبر العظيم وذلك خلال الشهر المقبل.

جولة ميدانية شملت المفاعلات ومراكز التحكم والتشغيل والتدريب والترخيص للمشغلين والطوارئ والسلامة…

قال الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة يومية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات التنفيذ والخطة الزمنية وجداول الانتهاء من الاعمال وصولا إلى الربط على الشبكة الموحدة ، وهناك دعم كامل ورؤية رئاسية لمواصلة العمل لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا ان خطة العمل مستمرة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء وتحقيق الكفاءة فى التشغيل وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود.