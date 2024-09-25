دانا حلبي تنضم لـ"الحلانجي" مع محمد رجب في أول ظهور بعد زواجهما

انضمت الفنانة اللبنانية دانا حلبي مؤخرًا إلى طاقم عمل مسلسل "الحلانجي"، الذي يضم الفنان المصري محمد رجب في بطولته، والمقرر عرضه في رمضان 2025، وتُعتبر هذه المشاركة الثانية للفنانة الشابة في أعمال محمد رجب، حيث تأتي بعد فترة قصيرة من شائعات زواجهما، مما زاد من الترقب حول ظهورهما الأول معًا على الشاشة.

دانا حلبي ومحمد رجب

إنضمام دانا حلبي إلى مسلسل "الحلانجي"

وتم التعاقد مع دانا لتؤدي دور البطولة النسائية أمام محمد رجب، حيث يُنتظر بدء تصوير المسلسل قريبًا لضمان الانتهاء منه في الوقت المحدد لموسم دراما رمضان المقبل، كما تسير التحضيرات للمسلسل بوتيرة جيدة، إذ يعمل الكاتب والمخرج على وضع اللمسات النهائية على السيناريو، بهدف تقديم عمل يليق بجمهور رمضان ويضيف قيمة إلى مسيرة كل من محمد رجب ودانا حلبي.

فيما يتعلق باختيار دانا لحضور هذا الدور، تم ترشيحها من قبل محمد رجب، الذي نال دعم منتج العمل، حيث تعتبر دانا واحدة من الفنانات اللاتي تألقت في عدة أعمال مصرية، وآخرها مسلسل "كوبرا" الذي عرض في رمضان 2024 مع الفنان محمد إمام.

نجاحات دانا حلبي السابقة في الدراما المصرية

حققت دانا حلبي نجاحًا كبيرًا في العديد من الأعمال الدرامية، ومن المتوقع أن تثير هذه المشاركة الجديدة اهتمام الجمهور، خاصة مع الكيمياء الواضحة التي تجمعها مع رجب، بعد تعاونهما في مسلسل "الونش" الذي تم عرضه في عام 2022.

الزواج السري بين محمد رجب ودانا حلبي

جدير بالذكر أنه تم الزواج الرسمي بين محمد رجب ودانا حلبي منذ أكثر من شهرين، بعد علاقة صداقة قوية تحولت إلى حب، ولكن لم يتم الإعلان عن هذا الخبر لجمهورهما بعد، إذ فضل الثنائي أن تبقى تفاصيل علاقتهما بين المقربين فقط.