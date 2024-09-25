الدقهلية تناقش رفع كفاءة الانجاز بالادارات المختلفة

عقد اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعا موسعا مع مديري ادارات الديوان العام لمحافظة وقد استعرض السكرتير العام خلال الاجتماع منظومة ومنهج العمل الذي يستهدف رفع كفاءة الانجاز بالادارات المختلفة كل في تخصصه وقد اكد السكرتير العام علي ضرورة الانضباط من قبل جميع العاملين بالديوان العام باعتبارة احد اساسيات منهج العمل لتحقيق الاهداف المرجوه وانهاء الاعمال وفق توقيتات محدده تحقيقا لمصالح المواطنين .

واشار السكرتير العام انه سيتم اعادة هيكلة وتوزيع العاملين بالادارات المختلفة بالديوان العام بما يضمن حسن سير العمل وانجاز الاعمال من خلال دعم بعض الادارات بموظفين من الادارات التي بها زياده عددية من العاملين بما يضمن تنفيذ كل موظف لاعمال محددة يكون مسئول عنها مسئولية كاملة .

و وجه السكرتير العام لضرورة الالتزام بمواعيد الحضور الانصراف ضمانا لتحقيق الانضباط بمنظومة العمل بالديوان العام ولتكون نموذجا يحتذي به في باقي وحدات العمل التابعة للديوان العام، وقال السكرتير العام بانه سيكون هناك تقييم دوري للعاملين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل الشفافية تحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وفي ختام الاجتماع شدد اللواء محمد صلاح ابوكريشه على اهمية التعاون والتنسيق بين جميع الادارات لتحقيق الاهداف المحددة لخدمة المواطنين مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة المواطنين.