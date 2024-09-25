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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

شاهين يجتمع مع مدير وكالة تطوير الصناعات الدوائية الأوزبكية

السفير أحمد شاهين
السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية

يجري السفير أحمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية زيارة إلى طشقند، عاصمة جمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، لترأس الجولة الحادية عشر للمشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين، وعقد اجتماعات مع مختلف الجهات الأوزبكية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وفي مستهل الزيارة، اجتمع السفير أحمد شاهين مع "عبد الله عزيزوف" مدير الوكالة الأوزبكية لتطوير الصناعات الدوائية، حيث تم التباحث حول سبل الدفع بنفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى السوق الأوزبكي.

كما تم تناول المقترحات الخاصة بزيادة حجم أعمال الشركات الدوائية المصرية في أوزبكستان، وإقامة تعاون وثيق بين مصر وأوزبكستان في القطاع الدوائي.

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