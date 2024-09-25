محافظ الدقهلية يستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

إستقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء أ.ح مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب والوفد المرافق له وذلك بحضور الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة واللواء الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والعميد احمد قديحه مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية و جوليا يوسف رئيس فرع الاتصالات بجمعية المحاربين والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وشهد محافظ الدقهلية ومدير جمعية المحاربين والساده الحضور الاحتفالية التي أقامتها الجمعية بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة لتكريم اسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالدقهلية بمناسبة اقتراب موعد الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد عام 1973 ذكري مرور 51 عاما علي تحقيق هذا النصر العظيم..

كما حضر الاحتفالية وكلاء الوزرات مديري المديريات وقيادات الاوقاف والكنيسة وجموع من اسر الشهداء والمصابين من ابناء الدقهلية..

هذا وقد كرم مرزوق ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، نماذج من اسر الشهداء والمصابين من ابناء الدقهلية تقديرا وعرفانا لما بذلوه من غال ونفيس في سبيل حماية تراب الوطن، وقال محافظ الدقهلية في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة ان رعاية اسر الشهداء شرف لنا وتكريمهم تاج فوق رؤوسنا ولولا ارواح شهدائنا ما انتصرنا وما تحقق لمصرنا الغالية الامن والامان.

واضاف مرزوق ان المصري اثبت علي مر التاريخ أصالته ومعدنه النفيس في حبه لوطنه وتضحياته التي استمرت في الحروب التي خاضتها مصر وكان أخرها حرب اكتوبر وبعدها الحرب ضد الارهاب وقدم محافظ الدقهلية تحية تقدير وفخر واعتزاز لاسر الشهداء والمصابين مؤكدا ان مصر لن تنسي شهدائها الابرار وهؤلاء المصابين الذين قدموا اعظم التضحيات من اجل حماية الوطن مشيرا الي ان مصر وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي اعطت ومازالت وستظل ترعي وتساند وتدعم اسر الشهداء والمصابين من ضحايا العمليات الحربية لانهم فخر مصر ونحن جميعا نفتخر باننا مصريين وعندنا جيش قوي قادر علي حماية الوطن من الاعداء علي مر الزمان.

ومن جانبه قال مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب ان الجمعية حريصة علي تقديم كل الرعاية والدعم والمساندة لأسر الشهداء وللمصابين مشيرا الي ان الجمعية تواكب احدث التطورات في في تقديم الرعاية والدعم لاسر الشهداء والمصابين في جميع المحافظات مشيرا الي ان نصر اكتوبر علامة مضيئة لمصر علي مر العصور سطرها التاريخ بحروف من نور مؤكدا ان مصر تفتخر بشهدائها واسرهم واسر المصابين علي مر الزمان.

والجدير بالذكر ان الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها فضيلة الشيخ ابراهيم الرفاعي باوقاف الدقهلية وكانت قد ألقيت كلمات عن منزلة الشهيد في الاسلام والمسيحية ألقاها كلا من الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف بالدقهلية، والقمص صاروفيم وديع وكيل مطرانية الاقباط بالمنصورة،كما تضمن برنامج الاحتفال استعراض فيلما تسجيليا بعنوان "حلم شهيد" الذي يجسد تضحيات الشهداء التي هي اساس الحفاظ علي امن واستقرار الوطن وتنميته وتطويره علي مر الاجيال والذي اعدته ادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، هذا وتبادل محافظ الدقهلية ومدير جمعية المحاربين الدروع تعبيرا عن اواصر التعاون لتعزيز الخدمات المقدمة لاسر الشهداء والمصابين وقد اختتم الاحتفال بالسلام الوطني.