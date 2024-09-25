سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة بـ170 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية -شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية والبناء).

وقدرت أفعال الغسل بـ (170 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي سياق منفصل أصدرت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل استئناف إسلام بحيري، على حكم حبسه 3 سنوات، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، ليوم 16 أكتوبر القادم، لتقديم ما يثبت براءته.

وأمس الثلاثاء، أخلت الجهات المعنية بمصر القديمة، سبيل إسلام بحيري مقابل دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك على خليفة اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد.



يأتي ذلك بعدما ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، القبض على إسلام بحيري لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بتأييد حبسه 3 سنوات في إصدار شيكات بدون رصيد.