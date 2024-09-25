جامعة أسيوط الأهلية تنظم حفل استقبال الطلاب تزامناً مع بداية العام الدراسي

تنظم جامعة أسيوط الأهلية ؛ حفل تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2024 /2025 يوم السبت المقبل تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، وإشراف الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك بمقر جامعة أسيوط الأهلية، بمدينة أسيوط الجديدة حيث تتزين جامعة بالأعلام بالتزامن مع بدء الدراسة بها للعام الجامعي الجديد 2024 – 2025.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن سعادته باستقبال طلاب العام الدراسي الجديد، منوهاً إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تمتلك برامج بمواصفات عالمية، تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية بما يسهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور تخرجهم.

وأعلن الدكتور المنشاوي، انتهاء جامعة أسيوط الأهلية؛ من كافة الاستعدادات، والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2024/2025، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وإعلان خطة الأنشطة الطلابية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة؛ بما يتيح للطلاب الفرصة لتنمية قدراتهم العلمية والعملية.

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن؛ إلى أنه تم توفير كافة احتياجات، وإمكانيات العملية التعليمية بالجامعة، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم؛ لبدء الدراسة، وانتظامها من اليوم الأول، والتي تشمل: تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، والمكتبة، والعيادة الطبية، ووضع الجداول وإعلانها، إلى جانب أنتهاء أعمال التأمين، والحماية للحرم الجامعي، وعملية تنظيم دخول الأفراد، وتوفير مختلف وسائل السلامة، والأمان بجميع منشآت الجامعة الأهلية.

جدير بالذكر، إن جامعة أسيوط الأهلية تضم (16) برنامجاَ دراسياً، فى (7) كليات علمية حيث تسهم في خلق كيان أكاديمي جديد ومتكامل يعزز من القدرات التنافسية المتميزة ويحقق لجامعة أسيوط الأهلية دورها الإقليمي والعالمي الرائد.