«ماستر جروب» تبدأ تسليم وحدات «The City» بالعاصمة للعملاء وتؤكد التزامها بالجودة والمصداقية

بالتزامن مع مشاركتها بمعرض سيتى سكيب مصر..

بالتزامن مع مشاركتها بمعرض سيتى سكيب مصر 2024 والمقام خلال الفترة من 25-28 سبتمبر الجارى، اعلنت شركة ماستر جروب للتطوير العقارى عن بدء تسليم وحدات مشروع «The City» بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط فرحة عارمة من العملاء، مما يُعدّ علامة فارقة فى تاريخ الشركة، ويعكس مدى التزامها ومصداقيتها بعد تحقيق مراحل إنشائية قياسية تمت على أرض الواقع.

أؤكد أن استراتيجية عمل الشركة تعتمد فى المقام الأول على مجموعة واضحة من القيم ، تتمثل فى المصداقية والالتزام مع عملائها وتوفير كافة احتياجاتهم فى مشروعاتها الحالية والمستقبلية وتنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات وفقا للخطة الموضوعة والمتفق عليها مع العملاء فى المواعيد المحددة. وفى هذا الصدد اكد محمد لاشين رئيس مجلس إدارة شركة ماستر جروب ان معدلات الإنشاء بالمشروع وصلت لمراحل متقدمة للغاية وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ والمتفق عليها مع شركة العاصمة الإدارية. وأكد أن العمل مستمر فى أرض المشروع ويتم تنفيذه وفقا لأعلى معايير الجودة والامان مع توفير كافة الخدمات المميزة التى تجعل المشروع من الاختيارات الأولى للعملاء.

واضاف ان بعض حاجزى المرحلة الأولى بدءوا بالفعل فى تشطيب وحداتهم فى الفترة الراهنة، كما أن الشركة وضعت خطة زمنية محددة لتسليم دفعات من الوحدات للعملاء شهرياً تبدأ من الشهر الجاري.

واوضح لاشين ان مشروع The City يقع على مساحة 54 فدان بإجمالى استثمارات حوالى ٧ مليار جنيه، حيث قام بتصميم المشروع كبرى الشركات الهندسية العالمية بلندن بشكل عصرى متناغم يعكس حياة الرفاهية بأفضل تصميم للواجهات واعلى معايير الأمان.

كما يمتاز المشروع بتنوع مساحات الوحدات التى تلبى احتياجات العملاء حيث تبدأ من ٩٥ متر حتى ١٩٨ متر، والدوبلكس تبدأ من ٢١٧ متر حتى ٣٩٦ متر، بالإضافة الى توفير جميع الخدمات الترفيهية وتوزيعها بشكل مميز من منطقة للعب الاطفال، ومنطقة مخصصة لممارسة رياضة اليوجا والقراءة وحمام سباحة ومساحات خضراء متنوعة مما يوزع الكثافة السكانية بذكاء وغيرها من خدمات للنادى الاجتماعي، والمنطقة التجارية المتكاملة من محلات تجاريه، مطاعم وكافيهات ، وعيادات طبية ومنطقة الملاهى وبمول ذا سيتى المتواجد على رأس المشروع .

واشار الى ان نسبة المسطحات الخضراء من اللاند سكيب والخدمات بالمشروع تصل نحو ٨٠ % من إجمالى المساحة بالكامل، بالإضافة الى نسبة التحميل على الوحدات السكنية والتى تتراوح ما بين 12٪ الى ١٨% وهى أقل نسبة تحميل موجودة حالياً فى المشروعات التى تشهدها العاصمة الإدارية.

وجددير بالذكر ان الشركة أطلقت مؤخرا مشروعها الجديد بالساحل الشمالى «ونس» والذى تم بذل جهود كبيرة لاختيار كل تفاصيله بدءا من الموقع وصولا للاسم الذى لاقى صدى وترحاب كبير لدى العملاء.