اجتماع للمجلس الوزاري المصغر تزامنًا مع استمرار التصعيد في لبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) سيعقد اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، وذلك في ظل التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية مع لبنان ، الاجتماع يأتي لمناقشة التطورات الأخيرة والتحضير لأي تصعيد عسكري محتمل.

يهدف الاجتماع إلى تقييم الأوضاع الأمنية في الشمال، خاصة بعد تصاعد حدة التوترات مع حزب الله، وما تخلل ذلك من تبادل القصف بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبحث المجلس التصعيد المستمر على الحدود، وإمكانية توسيع العمليات العسكرية، بالإضافة إلى مناقشة الخيارات المتاحة لإسرائيل في التعامل مع حزب الله والضغوط الدولية لتهدئة الأوضاع.

بالتزامن مع هذا الاجتماع، يستمر الجيش الإسرائيلي في تعزيز قواته العسكرية على الحدود الشمالية، حيث تم نشر المزيد من القوات البرية والوحدات الخاصة، إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي. يأتي ذلك كإجراء احترازي تحسبًا لأي تصعيد إضافي قد يطرأ في الأيام المقبلة.

ورغم التصعيد العسكري المستمر، هناك مساعٍ دولية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة. يُنتظر أن يناقش الكابينيت أيضًا مدى استجابة إسرائيل لهذه الجهود الدولية، وسط توقعات بوجود ضغوط أمريكية وأوروبية لوقف التصعيد وفتح باب المفاوضات.

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وبلدات سهل الحولة بفعل التصعيد في الشمال

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم، عن دوي صفارات الإنذار في مدينة كريات شمونة وعدة بلدات في منطقة سهل الحولة شمالي إسرائيل. يأتي ذلك وسط استمرار التصعيد العسكري على الجبهة الشمالية، مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن صفارات الإنذار انطلقت بسبب إطلاق حزب الله عدد كبير من الصواريخ أو القذائف من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مما دفع السكان إلى الاحتماء في الملاجئ. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

وتشهد المنطقة الشمالية حالة من التأهب القصوى، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، بينما يستمر حزب الله بإطلاق الصواريخ على المناطق الإسرائيلية الشمالية.