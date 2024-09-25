SUD تشارك بسيتى سكيب مصر 2024 بعروض استثنائية وخصومات تصل لـ 25 %

أعلنت شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD عن مشاركتها بالنسخة الـ 13 من معرض سيتى سكيب مصر 2024 والمقرر أقامته فى الفترة من 25 الى 28 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس .

وتقدم شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD لعملاءها عروض خاصة واستنائية خلال فترة معرض سيتى سكيب كما تقدم خصومات فى بعض المشروعات تصل الى 25 % .

كما تمنح الشركة هدايا للعملاء خلال فترة المعرض وهي سبائك من الذهب من وزن 10 الى 30 جراماً .

وقال على شلبي ، عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD ، أن الشركة تحرص على التواجد بمعرض سيتى سكيب وكذلك المعارض الكبري داخل وخارج مصر للتواصل مع عملاءها بصورة مباشرة والتعرف على احتياجات السوق بما يضمن استمرارية الشركة فى تطوير منتجاتها وتقديم مشروعات تحقق قيمة مضافة للسوق العقاري .

وأشار الى ان الشركة تشارك فى معرض سيتى سكيب مصر 2024 بالعديد من مشروعاتها المميزة من بينها أحدث مشروعاتها الذى أطلقته مؤخراً SUD Pixel ، والذى حقق نجاحاً واسعاً منذ طرحه للمرة الأولى خلال الشهر الماضي بما يعكس تميز المشروع وثقة العملاء بالشركة .

وأضاف أن شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD حرصت على عدم رفع أسعار المرحلة التى ستطرح بسيتى سكيب مصر 2024 من مشروع SUD Pixel على الرغم من الاقبال الكبير على المشروع وذلك كأحد العروض الخاصة المقدمة لعملاءها خلال المعرض ومن المتوقع رفع الاسعار بعد انتهاء معرض سيتى سكيب مصر 2024 .

ويعد مشروع SUD Pixel أول مشروعات شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD بالقاهرة الجديدة ويقع فى اكثر المناطق الحيوية بالتجمع الخامس ما بين شارعي التسعين الشمالي والجنوبي بمنطقة البنوك وبجوار البنك الاهلي والنيابة الادارية.

و راعت الشركة معايير الإستدامة فى مشروع Sud Pixel حيث تم الحرص على تصميم واجهات المشروع بصورة تضمن دخول الاضاءة الطبيعية كذلك تهيئة بيئة عمل صحية كما يضم المشروع عدد 2موقف سيارات علي كامل مسطح الارض وذلك لحل مشكله الزحام في المنطقة .

ومشروع Sud Pixel عبارة عن مبني اداري تجاري ويتكون من 2 بدروم وارضي واول تجاري و5 ادوار اداري بمساحات متنوعة تخلق فرصة للعميل في اختيار ما يناسبه .

من جانبه قال يوسف شلبي ، عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD ، أن الشركة توفر أنظمة سداد لعملاءها تصل الى 6 سنوات .

واوضح ان الشركة تضع مدد تقسيط مدروسة فى إطار جديتها كما تحرص على الاسراع من تنفيذ المشروعات والإلتزام بالجدول الزمنى .

وتابع أن الشركة تطرح أيضا خلال معرض سيتى سكيب مصر 2024 وحدات بمشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة « كابيتال هايتس 1 « وكابيتال هايتس 2 « وتقدم على وحدات المشروعين خصومات تصل الى 20 و25 % خلال المعرض ومقدم 10 % .

ونجحت شركة الصفوة للتطوير العمراني sud منذ إنطلاقها عام 1996 وحتي الآن في تطوير 25 مشروعًا متنوعًا في مختلف محافظات مصر، ما بين المجتمعات السكنية المتطورة والمراكز التجارية والمنتجعات السياحية والمشاريع الطبية والتعليمية والرياضية، وتمتلك محفظة مشروعات في مختلف المحافظات،بداية من مشروعات القاهرة الكبري، حيث العاصمة الإدارية الجديدة والتى تمتلك بها 5 مشروعات مابين السكنية والتجارية والادارية، وهم: كمبوند «كابيتال هايتس 1» على مساحة 50 فدانًا، ويضم 2000 وحدة سكنية، ويوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية .

وكذلك مشروع «كابيتال هايتس 2» على مساحة 57 فدانًا، وهو عبارة عن 2450 وحدة سكنية وقصور تصل مساحة القصر لـ 1095 مترًا مربعًا، وتوجد به العديد من الخدمات والمناطق الترفيهية ونادى رياضى اجتماعى، ويقع فى منطقة الاستثمار، وملاصق للكاتدرائية ، والمشروع الثالث «كابيتال هب1» وهو عبارة عن مركز تجارى على المحور المركزى مباشرة أمام الكاتدرائية، ويقام على مساحة 30 ألف متر مربع ويقدم عددًا كبيرًا من الخدمات منها أول «أكواريوم» بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى عدد كبير من المحلات التجارية ومطاعم عالمية وصيدليات.

والمشروع الرابع «هب2»، يقع على واجهة كمبوند كابيتال هايتس 2، على مساحة 30 ألف متر مربع ، والمشروع الخامس «فينانشيال هب» بقلب الحي المالي، ويقدم مساحات إدارية وتجارية تبدأ من 40 مترًا مربعًا.