تراجع المرجان .. تذبذب في أسعار السمك بتعاملات اليوم بسوق العبور للجملة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور للجملة.. شهدت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة، تباينا سعريًا، بحسب الأسعار المعلنة بالأسواق الرسمية للبيع بسعر الجملة، وسجل سعر البلطي 1 استقرارًا مسجلاً نحو ما بين 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

ومن هذا المنطلق ترصد بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السمك بتعاملات اليوم الأربعاء بأسواق الجملة، لاسيما سوق العبور للجملة، وتتابع الوفد كل ما تشهده أسعار السمك اليوم لحظة بلحظة، خاصة فيما يتعلق بكل نوع من أنواع السمك في مصر والمستورد في سوق العبور، إذ جاءت الأسعار على النحو الأتي:

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة

وسجل سعر السمك البلطي "1" ما بين 81 إلى 85 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

بينما سجل سعر البلطي "2" ما بين 78 إلى 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

وحقق سعر كيلو البلطي الأسواني ثباتاً مسجلاً ما بين 30 إلى 70 جنيهًا «تكنا بلاستيك»

وحقق سعر كيلو فليه البلطي استقرارًا مسجلا ما بين 50 : 250 جنيهًا.

وسجل سعر السمك البوري "1" ما بين 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وسجل سعر السمك البوري "2" ما بين 90 إلى 110 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

وهناك أنواع أخرى من الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة

قشر البياض نحو من 180 : 300 جنيهًا للكيلو.

البياض الأملس "1" بلدي نحو من 100 : 150 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

البياض الأملس "2" بلدي نحو من 40 : 90 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

القراميط - شيلان من 30 : 70 جنيهًا للكيلو.

سعر الثعابين من 50 : 350 جنيهًا للكيلو.

مكرونة سويسي من 90 : 190 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

برانيس اسكندراني من 100 : 200 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30 : 70 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

موسى ما بين 200 : 420 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سبيط - كليماري- سابيا ما بين 200 : 420 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

القرش من 70 : 100 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الحدادي من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

الكابوريا من 40 : 160 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب -صندوق فوم- تكنة بلاستيك».

سمك مرجان 1 من 180 : 260 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان 2 من 110 : 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سمك مرجان مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 1 من 200 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون 2 من 120 : 180 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

بربون مجمد من 30 : 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

دنيس من 100 : 260 جنيهًا للكيلو «تكنة بلاستيك».

مازليا - كشر من 200 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

شعور من 200 : 300 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

وقار من 200 : 400 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

قاروص - لوت من 200 : 400 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

باغة من 20 : 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سردين مجمد ما بين 50 : 100 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

ماكريل مجمد من 100 : 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري جامبو من 680 : 720 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "1" من 540 : 660 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "2" من 470 : 530 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري مجمد "2" من 175 : 425 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

جمبري "3" من 180 : 400 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».