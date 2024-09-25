محافظ أسوان يلتقى رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء إيهاب خضر وذلك لإستعراض الجهود التي تقوم بها الهيئة داخل مختلف قرى المحافظة، وخاصة المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى حياة كريمة .

وخلال اللقاء الذي حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والمهندس حسن مصطفى نائب رئيس شركة المقاولون العرب، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نعمل جاهدين لإستكمال مشروعات الصرف الصحى داخل قرى المحافظة، حتى يجنى المواطن الأسوانى ثمار الإنجازات المتتالية التي حققتها المبادرة الرئاسية، وهو ما تجسد واقعًا ملموسًا من خلال توفير خدمة الصرف الصحى لـ 90 % وذلك داخل 100 قرية بقرى المرحلة الأولى.

وطالب بأهمية نهو المشروعات المتبقية بالقرى والنجوع وفقاً للتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لها سواء لمشروعات مياه الشرب أو الصرف الصحى، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى بقرى أبوالريش بمركز أسوان، وبنبان والرقبة بدراو، لما ستحققه من عوائد إيجابية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.