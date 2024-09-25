مستشفى مصر للطيران تستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام الرئة

أطلق مستشفى مصر للطيران خدمة جديدة متطورة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أورام الرئة في إطار اهتمام المستشفى برئاسة الدكتور أيمن صلاح باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة في مجال علاج الأورام وبالتعاون مع شركة أسترا زنكا العالمية واستقدام الخبراء العالميين لمناظرة الحالات والوقوف على آخر التطورات في التشخيص والعلاج.

وقد تشكلت لجنة لمتابعة مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن الأورام، أ. د. أسامة لطفي استشاري الأشعة وأ. د. نجاح صالح رئيس قسم الأورام وأ. د. محمد سيد رئيس قسم الصدر، ويقدم المستشفى خدماته الصحية والعلاجية للعاملين وأسرهم وأفراد المجتمع.