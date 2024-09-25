طريقة عمل كنافة صحية للدايت| وصفة لذيذة وخفيفة

تعتبر الكنافة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية، ولكن غالبًا ما تُعتبر غير مناسبة للدايت بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والسكر. ومع ذلك، يمكن تحضير كنافة لذيذة وصحية تناسب نظامك الغذائي، باستخدام مكونات منخفضة السعرات وغنية بالعناصر الغذائية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل كنافة للدايت بطريقة سهلة ومفيدة.

الكنافة

طريقة عمل كنافة للدايت

المكونات:

- 250 جرام كنافة (يمكن استخدام كنافة صحية أو كنافة من دقيق الشوفان)

- 2 ملعقة كبيرة سكر دايت (مثل سكر ستيفيا أو إريثريتول)

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زبدة غير مملحة

- 1 كوب حليب خالي الدسم أو حليب اللوز

- 1 ملعقة صغيرة ماء زهر أو فانيليا

- 1/2 كوب مكسرات مفرومة (مثل اللوز أو الفستق، اختيارية)

- القرفة (اختياري للتزيين)

طريقة التحضير

1. تحضير الكنافة:

- قومي بتفكيك الكنافة إلى خيوط رفيعة. إذا كانت الكنافة مجمدة، تأكدي من تركها لتذوب تمامًا قبل الاستخدام.

2. تسخين الزيت:

- في مقلاة على نار متوسطة، ضعي زيت جوز الهند أو الزبدة، ثم أضيفي الكنافة مع التحريك جيدًا حتى تتوزع الدهون بشكل متساوي.

3. تحمير الكنافة:

- اتركي الكنافة على النار حتى تصبح ذهبية ومقرمشة. يمكنك استخدام ملعقة مسطحة للضغط عليها قليلا لتحصلي على قوام أفضل.

4. إعداد الحشوة:

- في وعاء آخر، اخلطي الحليب مع السكر الدايت وماء الزهر أو الفانيليا. يمكنك تسخين هذا المزيج قليلاً حتى يصبح دافئًا ولكن ليس مغليًا.

5. تجميع الكنافة:

- بعد تحمير الكنافة، اسكبي مزيج الحليب فوقها بالتساوي. اتركيها لبضع دقائق حتى تمتص الكنافة الحليب.

6. التقديم:

- زيني الكنافة بالمكسرات المفرومة ورشة قرفة إذا رغبت. قدميها دافئة واستمتعي بحلاوة الكنافة الصحية.

تعد كنافة الدايت خيارًا ممتازًا لمن يرغب في الاستمتاع بحلاوة الكنافة دون الشعور بالذنب. باستخدام مكونات صحية وقليلة السعرات، يمكنك تحضير حلوى لذيذة تلبي احتياجاتك الغذائية. جربي هذه الوصفة وتمتعي بنكهات الكنافة التقليدية مع الحفاظ على نمط حياة صحي.