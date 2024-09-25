الأمراض النفسية تطغى على أحداث مسلسل إقامة جبرية.. القصة وموعد العرض

يشارك مسلسل “إقامة جبرية” في الموسم الشتوي للدراما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة watch it الترفيهية.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية” وأبطاله

تدور أحداث مسلسل “إقامة جبرية” حول العُقد النفسية التي تُصيب هنا الزاهد التي تعمل كـ صيدلانية ولاتستطيع التعامل مع الرجال نظرًا لمواقف سلبية في الماضي.

وتقوم الفنانة صابرين بدور طبيبة نفسية ووالدة الفنان محمد الشرنوبي بطل العالم للسباحة ويلتقي مع الزاهد فكيف ستكون علاقتها معه بالرغم من آلام علاقاتها السابقة.

أبطال مسلسل “إقامة جبرية”

يشارك في “إقامة جبرية” بجانب صابرين وهنا الزاهد والشرنوبي كل من “ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض”، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

يعرض المسلسل في 10 حلقات على منصة watch it، ويتم عرضه بمعدل حلقتين اسبوعيًا خلال الأيام القليلة القادمة.

صابرين في دراما رمضان 2024 بـ“مسار إجباري”

شاركت صابرين في الموسم الرمضاني الماضي في أحداث مسلسل “مسار إجباري”

من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تشارك هنا الزاهد في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الزواج سُم قاتل" الذى تخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، وتأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتقرر تقديمه في 15 حلقة، لتسجل هنا الزاهد عودتها إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات.