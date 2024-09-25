تحرك بـ سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. شهد سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاربعاء في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، تحرك بسيط، وسجل سعره في البنك المركزي نحو 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الاربعاء بمنتصف التعاملات، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.59 جنيه للشراء، 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.62 جنيه للشراء، 48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 48.61 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.66 جنيه للشراء، 48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 48.61 جنيه للشراء، 48.71 جنيه للبيع.