3 آلاف معيار للجودة تقود 57357 لاعتماد الـ "CAP" في "الباثولوجيا التشريحية"

للمرة الثانية خلال 2024:

احتفل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بحصوله على ثاني شهادة اعتماد هذا العام، من الكلية الأمريكية لأطباء الباثولوجي "College of American Pathologists"، والمعروفة بالـ "CAP"، وجاءت هذه المرة لمعمل الباثولوجيا التشريحية، وذلك بعد مرور 8 أشهر على اعتماد معمل الباثولوجيا الإكلينيكية بالمستشفى.

ضم فريق الكلية الأمريكية 3 مراقبين من أعضائها، و هم د. آرون هان، استشاري الباثولوجي والتطوير الصحي، النائب المفوض الدولي للكلية، المتخصص في الباثولوجيا الجراحية والباثولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، د. ستيفان ويبر، استشاري الباثولوجي بمركز الشيخ خليفة الطبي بأبوظبي، المتخصص في الباثولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجي ، ود. خولة الجويدي مديرة الجودة الطبية وإدارة سلامة المرضى وتقييم المستشفيات.

عبرت د. خولة الجويدي، عن فخرها بما رأته في مستشفى 57357، وخاصة في مجال الجودة، حيث اطلعت فيه على تطبيق كامل وشامل لمعاييرها، بشكل لم تره في المستشفيات التي تم تكليفها بمراجعة معاييرها سابقا، مؤكدة على أن المستشفى يطبق الجودة في كافة شرايينه.

وأكد فريق المراجعة، أن المستشفى استوفى كافة المعايير بنسبة 100%، مما يعني دقة وجودة النتائج الصادرة عنه، ويعتبر ذلك مسئولية كبرى على العاملين بمعمل الباثولوجي، وإدارة المستشفى، فالحفاظ على النجاح أصعب بكثير من تحقيق النجاح نفسه.

وقال د. شريف أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ٥٧٣٥٧، مدير عام المستشفى، أن حصول المستشفى على شهادة دولية جديدة يضيف عليه التزامات أكبر، وهي نتيجة لعمل فريق متكامل مهمته الجودة وتحسين الآداء، وهو التزام من كافة العاملين بالمستشفى نحو المرضى، والمترددين على المستشفى.

وأكدت د. هالة طه، استشاري الباثولوجي، مديرة معمل الباثولوجي بمستشفى 57357، أنها شعرت بسعادة كبيرة لحصول قسم الباثولوجي على هذا التقدير العالمي، خاصة مع قوة وصرامة تطبيق المعايير التي تفرضها الكلية الأمريكية لأطباء الباثولوجي، والتي تهدف بالأساس إلى الارتقاء بجودة العمل، والحد من المخاطر المعملية، من أجل تحسين نتائج المرضى، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة تفاني فريق عمل طبي متفرغ بالكامل على مدار سنوات، عمل بأعلى معايير الجودة، ودقة التشخيص، ويستخدم أحدث الأجهزة المتطورة والتقنيات العالمية، حتى أصبح معمل الباثولوجيا التشريحية في 57357، واحدا من بين 8 آلاف منشأة معتمدة من الكلية بالعالم.

مشيرة إلى أن هذه الشهادة تأتي في 4 تخصصات معملية، من خلال 3 وحدات رئيسية، وهي الباثولوجيا الجراحية، والخلوية، والجزيئية والجينية، ولأول مرة يحصل معمل باثولوجي على هذه الشهادة بنسبة 100%، وعبر عن ذلك رئيس فريق المراجعة التابع للكلية الأمريكية، بأنه "إنجاز مذهل وغير مسبوق"، ويؤكد ذلك تقديم أعلى مستوى من الخدمات المعملية للأطفال مرضى السرطان، وبما يدعم التشخيص والعلاج، ورحلة الشفاء.

وعرضت د. هالة طه، رحلة حصول معمل باثولوجيا التشريحية في المستشفى على شهادة الكاب، والتي بدأت قبل عامين ونصف، وتحديدا يناير 2022، عندما تم توقيع اتفاق بين مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، والكلية الأمريكية، لتكون نواة تحقيق الحلم لاعتماد المعامل الطبية بالمستشفى>

د. إيمان نجيب خورشيد، استشاري الباثولوجيا الجراحية بمستشفى 57357، مدير الجودة بمعمل الباثولوجي، أكدت على أنه تم تحضير كل العاملين بالمعمل لفهم معايير الجودة وتحقيقها كما يجب أن تكون، ومتابعة ذلك دوريا من قبل مدير المعمل وفريق الجودة به، لضمان الاستمرارية والتطبيق الصحيح، بدءا من استلام العينة، وحتى استخراج نتيجة التحليل وكتابة التقرير، بما يضمن صحة ودقة النتائج.

وشارك المعمل في سلسلة من اختبارات الكفاءة بالكلية الأمريكية للباثولوجيين، ويتم فحص نتائجها وتقييمها، ومن ثم التحقق من كفاءة التحليل والتشخيص، وفي يناير 2024، أكمل المعمل نموذج طلب الاعتماد على الصفحة الرسمية للكلية، والذي تضمن تفاصيل الخدمات المقدمة في الوحدات الثلاث الأساسية.

يضم نموذج طلب الاعتماد، المخطط التنظيمي للمعمل، وفريق العمل المتكامل ما بين استشاريين وأطباء وأخصائيين وفنيين علوم طبية ومعملية، وكذلك قائمة الخدمات التي يقدمها المعمل، وتزيد عن 100 تحليل لمختلف أنواع السرطانات.

وراجع فريق الكلية الأمريكية، 3 آلاف معيارا للجودة، شملت كل شئ، ونجح معمل الباثولوجي بتحقيق المعادلة الصعبة باجتياز كل المعايير المطلوبة بنجاح.

د. فاطمة علي، رئيس قسم الجودة بمستشفى 57357، لفتت إلى أن معمل الباثولوجيا في المستشفى يرتكز في عمله على معايير الجودة، وفي كافة مراحل وتفاصيل العمل، بهدف أمان وسلامة المرضى والعاملين، حيث تم مراجعة جميع معايير الجودة، وسجلات المعمل، ومؤهلات الأخصائيين والاستشاريين، وتفاصيل الأجهزة ودقتها، ومقومات السلامة، وتفاصيل إدارة المعمل بما يحقق التميز والدقة والسلامة.

وقالت أن إجراءات التدقيق والتقييم المستمرة من الكلية الأمريكية لأطباء الباثولوجي، تضمن الجودة المستمر، والالتزام بتطبيق المعايير لضمان سلامة المرضى، وكذلك الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتحقيق نتائج علاجية أفضل، لأن التشخيص يأتي بناء على معلومات مطبق عليها أعلى مستويات الجودة، مما يحسن استراتيجيات العلاج، ويقلل آثاره الجانبية، ويرفع نسب الشفاء.