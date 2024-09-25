الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء: متوسط الطلاب في كل الفصول أقل من 50 طالب

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ هذا الأسبوع شهد بداية العام الدراسي الجديد، وبدأ منذ اليوم وكان حريص اليوم على زيارة عدد من المدارس في منطقة حي السلام بمحافظة القاهرة.


وأوضح “مدبولي”، خلال كلمته عقب إجتماع الحكومة الإسبوعي، أذاعته قناة اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أنه بداية من الأسبوع القادم سيبدأ جولته في المحافظات بصورة مكثفة، مضيفًا: “هكون حريص في كل جولة أني أزور عدد كبير من المدارس المخوجودة للتأكد من انتظام الدراسة وانتظام المنظومة الجديدة التي تم إطلاقها بشأن إعادة توزيع الطلبة والاستفادة من الفرغات التي كانت موجود بالمنشآت التعليمية”.

 

وتابع: “قدرنا من خلال إضافة عشرات الآلاف من الفصول الجديدة مع النظام الجديد والتقديرات الأولية تؤكد استقرار العام الدراسي”، موضحًا أن المتوسط في كل الفصول أقل من 50 طالب باستثناء عدد من المدارس في مناطق معينة وسيتم استهدافها بالآلية التي وضعها وزير التربية والتعليم.

 

وشدد على أنه يتم العمل على فصول رياض الأطفال؛ لأنها تساعد على تنشئة الأطفال وسيتم التوسع بها من خلال الآليات غير التقليدية.

 

 

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