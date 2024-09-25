بأصوات مصرية.. ألحان بليغ حمدي تسافر إلى الرياض

في ليلة من زمن الفن الجميل يقدم كل من الفنان مروة ناجي والفنانة هاجر الخشاب، أمسية مع ألحان الكبير بليغ حمدي في السعودية.

موعد حفل ليلة بليغ حمدي في الرياض

يقام الحفل يومي 27 و28 سبتمبر على مسرح فوكالي بمسرح الدرعية بالعاصمة الرياض.

نبذة عن بليغ حمدي

يعد بليغ حمدى أحد الملحنين الأكثر شعبية ونجاحا وإنتاجا فى فترة الستينيات والسبعينيات فى مصر والوطن العربى وقد ولد في ٧ أكتوبر عام ١٩٣١ وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل ٤ أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام ١٩٥٧ عندما قدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه).

بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوي، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدي، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن.

توفى في ١٢ سبتمبر ١٩٩٣ عن عمر ناهز ٦٢ عاما تاركاً ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.

أجدد أغاني مروة ناجي معلش

كانت أحدث أغاني مروة ناجي من خلال أغنية معلش، والتي سجلت أكثر من 70 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا يا خسارة عمرنا بيعدي ولقينا زمنا مغفلنا بنلف في ١٠٠ مليون دايرة قاطعين الصوت ومراكب واقفة ومش سايرة وعمرنا بيفوت ونشوف احاسيسنا بقت بايرة بقى فيها جبروت ليه كل ما نيجي يوم نفرح يرعبنا الموت أنا عمري سنين مش فاكرة أنا منه غير كام يوم مكتوب على وشي المادة الخام أنا المظلوم كلمة معلش بقت كبسولة قبل النوم وبنام والحزن اخدته في حضني.

ياريتني بقوم مش عارفة ليه أنا بعافر في زمن ليه مقلوب وبصبر نفسي كتير وقليل وبقول مكتوب كان مين بيهمه فراقي بدور مين كان باقي والطيبة سببها غبائي ياريتني منها بتوب وبنام م الجرح بلاقي سكاكين بتقطعني واشتكي للفرح يقول وأنا مالي وإيه يعنى لا حبيب ولا صاحب الكل معايا بيودعني بشتري بالغالي وببلاش كله ليه بيبعني أنا حتى في حلمي الناس كارهني إني أعيش والحظ معايا عاملي كفيف وما بيشوفنيش أنا راكبة في قطر بقاله سنين وموصلنيش واليوم اللي وصلت وهنزل دوري ميجيش عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب بقالي كتير مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير قلة تقدير الكل في وجعي بيعملوا كذا مليون شير معلش أنا طولت عليكوا تصبحوا على خير.