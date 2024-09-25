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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كيليان مبابي

مبابي
مبابي

أوضح نادي ريال مدريد طبيعة إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق ضد ديبورتيفو ألافيس، التي أقيمت أمس الثلاثاء في الدوري الإسباني.

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رغم تسجيله هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد (3-2)، اضطر مبابي لمغادرة الملعب قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وجاء في بيان النادي الملكي: "بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا كيليان مبابي، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، ونحن في انتظار تطور الحالة."

من جانبها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة العضلية ستمنع مبابي من المشاركة في مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل.

كما أفادت التقارير أن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، لن يكون متاحًا حتى نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، مما يعني غيابه عن مباريات أتلتيكو مدريد وليفانتي وفياريال على الأقل.

يقدر غياب مبابي عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، مما يشكل ضربة كبيرة للفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

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