لبنان: استشهاد 12 شخصا وإصابة 47 أخرين في غارات إسرائيلية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، عن استشهاد 12 شخصا وإصابة 47 أخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.

وقال المركز في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية - "إن العدو الإسرائيلي قام بغارة على بلدة بنت جبيل أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بالإضافة إلى غارة أخري على بلدة تبنين أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة 27 شخصا بجروح".

وأضاف: أن العدو الإسرائيلي شن غارتين اليوم على بلدة جون قضاء الشوف أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة سبعة بجروح، وغارة أخرى على بلدة عين قانا جنوب لبنان أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 13 أخرين بجروح.

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41.495 والإصابات إلى 96.006 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,495، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 96,006 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 28 مواطنا، وإصابة 85 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

اقتحام المسجد الأقصى وموقع أثري جنوبي الخليل

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، إن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا "طقوسًا تلمودية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها للمسجد الأقصى المبارك منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.

في سياق متصل، اقتحم مستوطنون مسلحون، اليوم، موقعًا أثريًا في منطقة أبو العرقان ورابود، جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مجموعات كبيرة من المستوطنين المسلحين، اقتحمت وسط حماية من قوات الاحتلال قريتي رابود وأبو العرقان، التي أوقفت المواطنين، ودققت في هوياتهم، ومنعتهم من التنقل لتأمين وصول المستعمرين إلى منطقة "رابود القديمة" الأثرية، وإقامة "صلوات تلمودية" فيها.