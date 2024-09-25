موعد الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقى

حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم الكاف العاشرة من صباح غدا الخميس موعدا للاجتماع الفني للقاء السوبر الإفريقى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك والمقرر يوم الجمعة باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث يحضر الاجتماع مسئولى الزمالك والأهلي وحكام المباراة واللجنة المنظمة لتحديد كافة الأمور والترتبيات الخاصة باللقاء.

وتقرر أن يرتدي فريق الزمالك الزي الأسود كاملا بعد تسلمه من الشركة الراعية

وقام وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بزيارة فندق إقامة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وعقد مسؤولو الاتحاد الأفريقي "كاف" جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وعمرو أبو المدير الإداري، تم خلالها الحديث عن الترتيبات الخاصة بمباراة السوبر الأفريقي المُقبلة أمام الأهلي.

و تم التأكيد خلال الجلسة صباح اليوم على بعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء، قبل عقد الاجتماع الفني للمباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.