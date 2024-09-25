"العسال": مشاركة منتدى شباب العالم بقمة المستقبل دليل على العقول الشابة القادرة على الإدارة وصنع القرار

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم ومنذ انطلاقه وهو يكشف عن فكر وإبداع الشباب المصري، وهو ما ظهر في المشاركة بقمة المستقبل للأمم المتحدة، التي تناقش آليات تعزيز التنمية المستدامة، والخروج برؤية رقمية عالمية، بشأن مستقبل الأجيال القادمة، لذا فإن تواجد المنتدى في حدث هام على غرار ذلك، يعكس مدى نجاح عقليات الشباب المصري لإدارة أخطر القضايا العالمية والخروج بحلول واقعية وتوصيات علمية قادرة على حل الأزمات من جذورها.

وأضاف "العسال"، أن قمة المستقبل قمة عالمية، تهدف إلى صياغة الرؤى والسياسات العالمية التي تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن منتدى شباب العالم قادر على أن يترك بصمة قوية ضمن المشاركة الفعالة في هذه القمة، خاصة إنها تركز على بناء مستقبل مشترك ومستدام للجميع، من خلال تطوير آليات جديدة للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات المتزايدة، وتعزيز السلم والأمن، في ظل فترة مليئة بالتحديات السياسية والاقتصادية، والتي تستلزم توحيد الرؤى لمواجهة أخطر القضايا الدولية مثل قضية تغير المناخ.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة المنتدى يؤكد دعمه لأهداف الأمم المتحدة التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في معالجة القضايا الدولية، كما تتيح للشباب فرصة نادرة للتفاعل المباشر مع صناع القرار العالميين مما يعزز من تأثيرهم في النقاشات الدولية ويسهم في إحداث تغيير ملموس في صياغة السياسات الدولية المستقبلية، لافتاً إلى أن تلك القمة تعد بمثابة منصة فريدة للتفاعل مع مختلف الجنسيات والحضارات، كما تمنحهم الفرصة للتعبير عن رؤاهم حول القضايا الملحة.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بالشباب وتمكينهم ومنتدى شباب العالم أكبر تعبير عن احترام الدولة المصرية للشباب وإتاحة الفرصة أمامهم ووجودهم في مناصب نواب المحافظين والوزراء وداخل مجلسي النواب والشيوخ، فقد عانى الشباب من التهميش سنوات عديدة، لكن هذه الجهود والاهتمام البالغ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الشباب الى دائرة الاهتمام من جديد، ونجح أيضا في الكشف عن عقول مصرية نابغة قادرة على القيادة وصنع القرار السليم الصائب والتفكير بشكل مبتكر لتقديم الحلول الملائمة.