الصيد يهزم البنك الأهلي فى دوري الدرجة الأولى لكرة السلة رجال

استطاع فريق الدرجة الأولي رجال لكرة السلة بصيد الدقي علي نظيره البنك الاهلي بنتيجة ٤٠ / ٣٦ في الدور الثاني لبطولة منطقة الجيزة لكرة السلة.

مثل الصيد اللاعبين محمد عبد الرحمن يوسف،حسام حمدى كامل ،علي هشام يونس،عبد الله محمد عرفان،رؤوف طارق رؤوف،محمد هشام السيد،يوسف مدحت الصواف،محمد عماد عبد العزيز،احمد محمد رشدى،محمد محمود علم الدين،علي محمود سعيد،سيف الدين وائل السعيد،احمد تامر احمد،علي اشرف محمد،محمد هشام السروجي،مصطفي شادى الشجيع

الجهاز الفني والاداري:

وائل الطناني رئيس الجهاز، محمود السداوى نائب رئيس الجهاز، وائل حمد المدير الفني،الدكتور محمد جابر مدرب عام، على الخطيب مدير إداري، هشام اسماعيل إدارى الفريق، بسام مسعود مخطط أحمال، دكتور أحمد مختار علاج طبيعي، مصطفى على خدمات معاونة.