الصيد يهزم الزمالك فى بطولة منطقة الجيزة لكرة الطائرة ناشئين

تمكن فريق 15 سنه بنين للكرة الطائرة بصيد الدقي من الفوز على فريق الزمالك بنتيجه 3\2 في المباراة التي أقيمت علي ملعب دجلة أكتوبر ضمن منافسات بطولة منطقة الجيزة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف عمرو ،عمر أحمد ،كريم خالد ، مالك ائل ، يوسف اسامه ، سليم محمد ، أدهم احمد ، اياد كريم ، سيف باسم ، عبد الله احمد ، كريم احمد ، أسر احمد ، كريم سيد ، حسن محمد ، على احمد ، كريم محمد ، ادم وليد ، ابراهيم احمد ، عمر شريف ، ادم محمد

الجهاز الفني والاداري:

محمود فؤاد المدير الفني ،جاسر نشأت مشرف قطاع،محمود مجاهد مدرب الفريق،محمد طارق مساعد مدرب،طبيب الفريق احمد اشرف، اداري قطاع هاني عارف، مسعد جمعه خدمات معاونه.