إياد معوض يتوج بالذهبية.. وآدم عبد الحميد يحصد البرونزية ببطولة الجمهورية للتايكوندو

توج لاعب صيد القطامية إياد معوض بالمركز الاول والميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14سنة والتى اقيمت بجامعة حلوان.

الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز كابتن اسامة سيد،المدير الفنى دكتور رضا عبد الحميد،مدربين كابتن محمد العايدى وكابتن بدوى زكى،مدربين مساعدين كابتن ادهم طارق وكابتن محمد فرج وكابتن عادل محمد،مدير ادارى كابتن عواد ابو بكر ،ادارى كابتن محمد حسان.

كما حصد لاعب صيد أكتوبر آدم عبد الحميد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14سنة

الجهاز الفنى ولاادارى :

المدرب العام كابتن رانى شريف،مدربين كابتن عبد الرحمن خطاب وكابتن صلاح هشام،مدرب أحمال بدنية كابتن عمر اسامة،علاج طبيعى دكتور باسل علاء،مدير ادارى كابتن احمد على وكابتن محمود طلعت،خدمات معاونة محمد رشاد.