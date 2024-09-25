6 دورات تدريبية لـ811 شاب وفتاة من أبناء الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة)، ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي .

وأشار إلى أن المركز خلال شهر سبتمبر الجاري قام بتنفيذ ٦ دورات تدريبية لعدد ٨١١ شاب وفتاة من أبناء المحافظة كالآتي : عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber) ، إستفاد منها ٧٨ متدرب، وتم عقد دورات التأهيل على برامج ICDL شملت ( Win- Net ) إستفاد منها ٢٠ متدرب.

كما تم عقد دورة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الإتصالات إستفاد منها ١١١متدرب، ودورة عن مشروع الرصف ٢٣ متدرب، ودورة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الإتصالات إستفاد منها ٥٢٩متدرب، ودورة عن الحوكمة الرقمية إستفاد منها ٥٠ متدرب.

أضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة الإجتماعات الآتية: لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الإجتماع الأول) بحضور ٢٠ مستفيد، اجتماع ورشة عمل حماية الطفل بحضور ٢٧ مستفيد، لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الإجتماع الأول) بحضور ٥ مستفيد.

يشار إلى أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع، لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.