المطورون العرب القابضة تشارك في معرض سيتي سكيب 2024.. وتطرح مرحلة «MUSE» بنيووم مستقبل سيتى

تشارك شركة «المطورون العرب القابضة»، (المسجلة بكود ARAB فى البورصة المصرية)، فى معرض سيتى سكيب 2024، فى إطار حرصها على المشاركة فى المعارض الكبرى كجزء من استراتيجية الشركة المستمرة لتعزيز نمو مبيعاتها واستقطاب شرائح جديدة من العملاء.

يتضمن جناح شركة المطورون العرب القابضة، بمعرض سيتى سكيب 2024، عرض مجموعة من الوحدات السكنية والتجارية بمساحات متنوعة بمشروعات الشركات بشرق وغرب القاهرة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من زوار المعرض، كما يعرض مرحلة «MUSE» مبانى متعددة الاستخدامات بمشروع نيووم مستقبل لأول مرة بما يوفر فرصاً استثمارية جذابة تضمن تحقيق عائد دورى مرتفع، تقدم الشركة خصمًا خاصًا يصل إلى 5% للزوار، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة تمتد حتى 9 سنوات.

قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة: «تعد مشاركتنا فى معرض سيتى سكيب 2024 فرصة لتعزيز جهودنا فى التسويق والمبيعات، من خلال هذا الحدث الرائد، يمكننا التواصل مباشرة مع شريحة واسعة من العملاء والمستثمرين، مما يتيح لنا تسليط الضوء على مشروعاتنا الجديدة والمبتكرة».

وأضاف: «تسهم هذه المشاركة فى زيادة الوعى بعلامتنا التجارية وتعزيز مكانتنا فى السوق، كما تسمح لنا بتبادل الأفكار مع رواد القطاع، مما يعزز من قدرتنا على فهم احتياجات العملاء وتقديم حلول تناسب تطلعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن حضور المعرض يساعدنا فى توسيع قاعدة عملائنا وزيادة المبيعات، مما يسهم فى تحقيق أهداف النمو المستدام للشركة، وزيادة حجم الإنفاق على مشروعات الشركة الحالية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية وضمان تسليم الوحدات فى المواعيد المتفق عليها، مع تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع، مما يعكس حرصنا على تلبية توقعات عملائنا وتعزيز ثقتهم بنا. كما نحرص على طرح مشروعات جديدة تلبى احتياجات العملاء».

وأشار فى هذا الصدد إلى مرحلة MUSE التى تقدم فرصة استثمارية بعائد مغر للراغبين فى الاستثمار التجارى أو الباحثين عن وحدات إدارية وطبية فى مدينة مستقبل والتى تحظى بطلب مرتفع خلال الفترة الحالية ومستقبلًا لقربها من العاصمة الإدارية ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين.

وتطرح شركة المطورون العرب القابضة، لأول مرة مرحلة MUSE وهى عبارة عن مجمع تجارى إدارى طبى يقع داخل مشروع نيووم مستقبل، على مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، ويتميز بموقع استراتيجى على محور الأمل مباشرة، مما يسهل الوصول إليه من مختلف الوجهات، كما يتميز بتوافر مساحات خضراء واسعة لمراعاة المعايير البيئية، ونقطة جذب لزوار المشروع، وتعاقدت الشركة مع كبرى الشركات لضمان تقديم تشطيبات عالية الجودة ومداخل فندقية تضفى طابعًا متميزًا على المشروع.

وتتكون مرحلة «MUSE» من أرضى و5 أدوار متكررة، ويضم وحدات تجارية بمساحات مختلفة تتراوح بين 29 و1287 متراً مربعاً تناسب أنشطة عديدة، مزود بجراج يمتد بمسطح المبنى لتفادى الزحام وتيسير دخول الزوار وكذلك مزود بمنطقة خدمات منفصلة تتيح دخول البضائع، ووحدات إدارية بمساحات تتراوح من 31 إلى 1676 متراً مربعاً لتناسب الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وروعى فى تصميمها توفير الراحة للموظفين من خلال رؤية «بانوراما» وسكاى لايت داخل المبنى، ووحدات للنشاط الطبى بمساحات تتراوح من 34 إلى 112 متراً مربعاً تخدم مختلف الأغراض الطبية، ومزودة بأماكن انتظار للعيادات.

فى الوقت نفسه نجحت شركة المطورون العرب القابضة، فى تحقيق تقدمًا فى الأعمال الإنشائية لمشروع نيووم مستقبل فى مختلف مراحله، حيث تجاوز معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من الفيلات نسبة 90%، كما حققت نسب تقدم باقى المراحل معدلات تتراوح بين 40 و75%، رغم طرحها للحجز منذ شهور قليلة، وذلك نتيجة إنفاق استثمارات ضخمة على الأعمال الإنشائية لمشروع «نيووم مستقبل» الذى يحظى بطلب مرتفع.

تمتلك شركة المطورون العرب القابضة محفظة متكاملة وسريعة النمو من الوجهات العقارية المتكاملة، ونجحت فى أن تصبح واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى المنطقة خلال زمن قياسى. ساهمت الشركة أيضًا فى إعادة تشكيل الخريطة العقارية فى السوق المصرى بطرق وأساليب مبتكرة على مدار 16 عامًا من الإبداع والعمل الدؤوب، من خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الفاخرة التى تلبى احتياجات العملاء والمستثمرين، والتى تضم باقة من المزايا المبتكرة التى تعزز نمط الحياة الحديثة والرفاهية وتصل بها لمستويات لا تضاهى. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية المتميزة التى تحتفى بنمط الحياة المبتكرة وتتضمن سلسلة من أرقى الخدمات من خلال خيارات عقارية لا مثيل لها فى الأسواق الناشئة فى جميع أنحاء العالم. تتضمن محفظة مشروعات الشركة وجود قصور وفيلات فاخرة ومراكز تسوق راقية وملاعب جولف عالمية وفنادق وشقق فندقية لحياة عصرية لا تقارن.