ملتقى علمي ثقافي بمتحف تل بسطا بعنوان "الشرقية بشكل جديد"

نظم متحف تل بسطا بالمنطقة الأثرية بمدينة الزقازيق، فعاليات الملتقى العلمي الثقافي بعنوان "الشرقية بشكل جديد" وذلك بالإشتراك مع فريق "كنوز أثرية"، وذلك بهدف التعريف بما تذخر به محافظة الشرقية من آثار، وتعريف الحضور بتاريخ المحافظة العريق منذ عصر الفراعنة.

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، أهمية الملتقيات العلمية في توجيه مدارك الشباب نحو محددات الهوية الوطنية عبر الإطلاع على التراث الوطني والآثار، والمعالم السياحية البارزة في المحافظة، بما يشكل منظومة أثرية لوعي وطني أمام شباب الجمهورية الجديدة.

ولفت إلى أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

وفى سياق متصل، أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أن الملتقى العلمى الذى نظمة المتحف تحت عنوان "الشرقية بشكل جديد " بالتعاون مع فريق كنوز أثرية، يأتي تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان".

وأشار إلى الملتقى تضمن 6 محاضرات: التعريف بمتحف تل بسطا ودورة المجتمعي قدمها مدير المتحف، "منطقة آثار تل بسطا" قدمتها سمر عادل عبد العزيز مسئول قسم البحث العلمى بالمتحف ومسئول الوعى الأثرى بمنطقة تل بسطا، والتربية المتحفية ودور القسم العلمي " قدمتها نهى صلاح إبراهيم مسئول القسم التعليمي بالمتحف

وتضمن المحاضرات مواضيع: تاريخ محافظة الشرقية قدمها محمد غمري السيد مفتش أثار بإدارة المنافذ الأثرية وأمين متحف، وأثار الشرقية المعلومة والمجهولة القاها الدكتور محمود حامد فرج الحصرى مدرس بكلية الأثار جامعة جنوب الوادى الجديد، والمحاضرة الأخيرة كانت بعنوان"تنشيط السياحة الداخلية وكيفية أرشاد الزوار للتعامل مع الأثار" ألقاها الدكتور سمير عزت عبد العزيز مدير عام منطقة اثار سمنود.

وفى نهاية الملتقى، تم تكريم المشاركين بالملتقى، وذلك بحضور العاملين بالمتحف وطلبة كليه تاريخ وحضارة بجامعة الأزهر وكليه الأثار وكلية الآداب قسم تاريخ وإرشاد سياحى.