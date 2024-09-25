طريقة تحضير نودلز بالصويا صوص| وصفة سريعة ولذيذة

الـ نودلز من الأطباق المحبوبة في العديد من الثقافات، حيث تجمع بين النكهات المتنوعة والسهولة في التحضير، يُمكن تقديمها بعدة طرق، ولكن النودلز بالصويا صوص تُعدّ واحدة من الوصفات المميزة التي تضفي طابعًا آسيويًا لذيذًا على المائدة، ويُعتبر الصويا صوص مكونًا رئيسيًا في هذه الوصفة، حيث يمنح النودلز طعمًا مالحًا ونكهة غنية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل نودلز بالصويا صوص خطوة بخطوة.

طريقة عمل نودلز بالصويا صوص

المكونات:

- 250 غرام من النودلز (أي نوع تفضله: رفيعة أو عريضة).

- 3 ملاعق كبيرة من صويا صوص.

- 2 ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

- 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- 2 فص ثوم مفروم.

- 1 حبة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح.

- 1 حبة جزر مقطع إلى شرائح رفيعة.

- 1 كوب من البروكلي (يمكن استخدام الخضروات الأخرى حسب الرغبة).

- 2 ملعقة كبيرة من بصل أخضر مفروم (للتزيين).

- ملح وفلفل حسب الذوق.

طريقة التحضير

1. طهي النودلز:

- قم بغلي كمية من الماء في قدر كبير، ثم أضف النودلز واتبع تعليمات الطهي الموجودة على العبوة.

- بعد أن تصبح النودلز ناضجة، قم بتصفيتها واشطفها بالماء البارد.

2. تحضير الخضار:

- في مقلاة كبيرة، سخّن زيت الزيتون وزيت السمسم على نار متوسطة.

- أضف الثوم المفروم وقلّب لمدة دقيقة حتى يبدأ في إصدار رائحة عطرة.

- أضف الجزر والفلفل الأحمر والبروكلي واطبخهم لمدة 5-7 دقائق حتى تنضج الخضار ولكن تظل مقرمشة.

3. إضافة النودلز:

- أضف النودلز المطبوخة إلى المقلاة مع الخضار.

- أضف صويا صوص واخلط جميع المكونات معًا حتى تتجانس وتتوزع النكهة بشكل متساوي.

4. التقديم:

- انقل النودلز إلى أطباق التقديم.

- زين الطبق بالبصل الأخضر المفروم، وقدّم الطبق ساخنًا.

تعتبر نودلز بالصويا صوص وصفة بسيطة وسريعة تناسب جميع أفراد العائلة. تجمع بين النكهات الطازجة والنصائح الصحية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لأي وجبة. يمكنك تخصيصها حسب رغبتك بإضافة البروتين مثل الدجاج أو التوفو، لتصبح وجبة متكاملة ومغذية.