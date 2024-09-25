أسعار العملات في البنوك اليوم الأربعاء

تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 25-9-2024، وفقا للتحديثات البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.63 جنيه للشراء، 48.73 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 54.35 جنيه للشراء، و54.56 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.93 جنيه للشراء، 12.99 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.63 جنيه للشراء.

48.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

54.35 جنيه للشراء.

54.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.21 جنيه للشراء.

65.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.93 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

158.68 جنيه للشراء.

158.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.34 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.

هبط اليورو بشدة أمام الدولار، الإثنين، بعد صدور بيانات نشاط الأعمال صورة قاتمة لاقتصاد منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

وتراجعت العملة الموحدة 0.6 بالمئة إلى 1.1096 دولار، وأصبحت في طريقها إلى أكبر انخفاض خلال يوم في أكثر من ثلاثة أشهر، كما تتحرك بعيدا عن أعلى مستوى لها في 13 شهرا الذي بلغته في أواخر أغسطس بفضل الراهنات على تيسير أسرع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهر مسح أجرته ستاندرد اند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بوتيرة حادة وغير متوقعة خلال الشهر الجاري مع استقرار قطاع الخدمات المهيمن على أنشطة التكتل، في حين تسارع التباطؤ في قطاع التصنيع.

وأوضحت البيانات زيادة حدة التراجع الاقتصادي في ألمانيا وعودة فرنسا إلى الانكماش بعد دفعة تلقتها في أغسطس بفضل دورة الألعاب الأولمبية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.4 بالمئة إلى101.13 ليستمر فوق أدنى مستوى في عام الذي سجله الأسبوع الماضي.