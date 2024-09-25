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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم الأربعاء

اليورو الأوروبي
اليورو الأوروبي

شهد سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-9-2024، استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك العاملة في مصر؛ إذ سجل سعر اليورو اليوم 53.93 جنيه للشراء، و54.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

واستقرت أسعار صرف اليورو في مختلف البنوك المصرية، ونرصد من خلال التقرير التالي سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء في مصر، وفقًا لآخر تحديثات عبر المواقع الرسمية للبنوك على الإنترنت.

 

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم 53.95 جنيه للشراء، و54.13 جنيه للبيع، في بنك مصر.

 

 

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

 

 

وبلغ سعر اليورو اليوم 53.95 جنيه للشراء، و54.14 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

 

 

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

 

وسجل سعر اليورو اليوم 53.93 جنيه للشراء، و54.13 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

 

 

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

وسجل سعر اليورو اليوم 54.03 جنيه للشراء، و54.20 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

 

 

سعر اليورو  البنك الأهلي المصري

 

كما سجل سعر اليورو اليوم 53.95 جنيه للشراء، و54.13 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

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